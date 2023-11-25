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Барриос о предложении от «Ноттингема»: «Были какие-то разговоры, но «Зенит» предложил продлить контракт, и я с радостью согласился»

Барриос о предложении от «Ноттингема»: «Были какие-то разговоры, но «Зенит» предложил продлить контракт, и я с радостью согласился»

— Три месяца назад ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года. Когда клуб впервые предложил тебе продлить контракт? Как долго ты думал? — Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов.

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