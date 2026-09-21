Польша устроит на границе с Украиной вой из тысяч сирен

Польские власти приняли решение на востоке страны расширить сеть сирен экстренного оповещения. До конца 2026 года планируется установить более тысячи автоматических сирен тревоги.
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