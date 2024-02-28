Названы причины провала фронта ВСУ

Военный Дандыкин: ВСУ несут огромные потери среди опытных военных Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, в частности, среди опытных военнослужащих, что может являться одной из причин провала фронта, допустил в разговоре с «Лентой.