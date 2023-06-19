Испания выиграла Лигу наций, Ферстаппен – победитель Гран-при Канады, Абрамович не подписывает соглашение о переводе денег Украине и другие новости

1. Испания впервыевыиграла Лигу наций, одолев Хорватию по пенальти – 5:4. Это первый трофей сборнойс 2012 года, и выиграть его удалось уже в четвертом матче при Луисе де ла Фуэнте.
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