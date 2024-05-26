«Для нас это очень амбициозная задача»

Чтобы приблизиться к мировым лидерам по уровню роботизации промышленности, России придется внедрять роботов в производство невиданными темпамиОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Ольга Мудрова, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехникичитайте на monocle.
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