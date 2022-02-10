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Понасенков призвал завести уголовное дело на разработчиков вакцины после госпитализации Жириновского с тяжелым вирусом

Понасенков призвал завести уголовное дело на разработчиков вакцины после госпитализации Жириновского с тяжелым вирусом

Российский публицист, историк, автор печатных работ по теме наполеоновских войн Евгений Понасенков заявил о необходимости завести уголовное дело на разработчиков вакцины от коронавируса, а также чиновников, которые сделали обязательным бустирование.

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