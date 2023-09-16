"Подешевело." В драных кроссовках, грязной куртке. Работает уже за еду. В театре ей доверяют только роли глухонемых.
"Глухонемую" Чулпан заметили на мостовой
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Она выбрала себе такой путь сама!!! И не жалко таких!!!
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1 час.
v
viach
Гениальные сыграют на сцене так, что и чужой язык не помешает, а коли только пыль, якобы, заслуг в глаза, то роли глухонемой за глаза с избытком! Давайте пожалеем "гениальную", не будем тревожить её раненые чувства упоминаниями её в в СМИ.
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27 мин.
Лидия
Жалко чисто по человечески, у неё же трое детей, где они сейчас, с кем. Да и никто ей не запрещает вернуться. Волчек её избаловала, провозгласила великой, но на самом деле она по ТВ нигде не блеснула. Может в театре только.
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23 сек.
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