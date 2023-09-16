"Глухонемую" Чулпан заметили на мостовой

ВД Вовладар Даров Она выбрала себе такой путь сама!!! И не жалко таких!!!

v viach Гениальные сыграют на сцене так, что и чужой язык не помешает, а коли только пыль, якобы, заслуг в глаза, то роли глухонемой за глаза с избытком! Давайте пожалеем "гениальную", не будем тревожить её раненые чувства упоминаниями её в в СМИ.