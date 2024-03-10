Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»

Голландец одержал 56-ю победу в карьере и вторую в нынешнем сезоне.фото: formula1.com--> Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на втором в сезоне этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
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