Названы самые популярные направления России для путешествий на Новый год

Самым популярным регионом для путешествий на Новый год стал Краснодарский край Самыми популярными направлениями среди туристов для отдыха на праздники оказались Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург Число посуточных бронирований квартир в регионах России на Новый год среди туристов выросло на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.