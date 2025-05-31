Bloomberg: В Софии прошёл массовый митинг против перехода Болгарии на евро Обложка © Х / Concerned Citizen В столице Болгарии прошла многотысячная акция протеста против планов властей перейти на евро к 2026 году.
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