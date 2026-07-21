В Госдуме приняли закон о запрете на проживание в РФ мигрантов с судимостью

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов В Госдуме на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий выдачу гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью.
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