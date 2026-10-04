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Царьград

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В Краснодаре 24 АЗС приостановили продажу топлива 4 октября

В Краснодаре 24 АЗС приостановили продажу топлива 4 октября

В Краснодаре к утру 4 октября дизельное топливо продают на 81 заправке, бензин АИ-92 — на 43, АИ-95 — на 44, при этом часть станций ввела ограничения, а 24 АЗС временно приостановили работу.

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