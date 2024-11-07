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РФ готова помочь Кубе в устранении энергокризиса после урагана "Рафаэль"

РФ готова помочь Кубе в устранении энергокризиса после урагана "Рафаэль"

Глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявила, что Россия стала одной из стран, которые предложили Кубе помощь в решении энергетического кризиса после урагана "Рафаэль".

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