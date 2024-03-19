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Вице-президент ОИЯИ Кекелидзе: отказ ЦЕРН работать с РФ – огромный ущерб для всех

Вице-президент ОИЯИ Кекелидзе: отказ ЦЕРН работать с РФ – огромный ущерб для всех

Прекращение сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией станет большим ущербом не только для РФ, но и для всей науки, считает вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Владимир Кекелидзе.

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