Депутат Госдумы: ВСУ вымещают ненависть на детях из-за поражений на фронте

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. Депутат Государственной думы Андрей Колесник высказался по поводу сообщения волонтера Алексея Живова, который рассказал о страшной находке в Суджанском районе Курской области.
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