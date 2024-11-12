Шойгу назвал связи России и Китая стержнем мировой безопасности

Двусторонние связи России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И, сообщает РИА Новости.
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