Сергей Мардан: Вся система ФСИН находится в тяжелейшем кризисе

ВН

Валерий Никитин

И имеет множество значений, интернационализация// смотри в контексте сказанного. а то хотел поумничкать а получилось тупо. так и скажи, что коммунистов хотел защитить. зачем путлять в графомании и вербальных выкрутасах? научись принимать деятельность КПСС во всех её гранях. а то как забор в один цвет красишь. что касается Маркса-Энгельса, - твои кумиры. стереть национальную идентичность стремление глобалистов. за них тянешь? твой выбор.