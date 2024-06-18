В СИЗО №1 Ростова-на-Дону идут массовые обыски в камерах заключенных. Хотя, полагаю, следователи у же начали допрашивать сотрудников СИЗО, а так же руководство изолятора.
Сергей Мардан: Вся система ФСИН находится в тяжелейшем кризисе
Комментарии
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SERG Зам
А может полковникам устроить "звездопад"?
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6 час.
алекс кузь
Фсин к вопросу : почему красные раздолбали белых.
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4 час.
ВН
Валерий Никитин
И имеет множество значений, интернационализация// смотри в контексте сказанного. а то хотел поумничкать а получилось тупо. так и скажи, что коммунистов хотел защитить. зачем путлять в графомании и вербальных выкрутасах? научись принимать деятельность КПСС во всех её гранях. а то как забор в один цвет красишь. что касается Маркса-Энгельса, - твои кумиры. стереть национальную идентичность стремление глобалистов. за них тянешь? твой выбор.
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59 мин.
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