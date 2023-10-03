Гастроли Гомельского городского молодежного театра

4 ноября в 12:00 - интерактивная сказка-путешествие ´Хранители волшебной книги´ (0+)Продолжительность - 50 минут, без антрактаУвлекательная интерактивная сказка-путешествие в стихах, где Хранители стихий Воды, Огня и Земли спасают персонажей сказок из разных происшествий, связанных с нарушением правил безопасности.