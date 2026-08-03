Останина призвала ввести единую выплату семьям с детьми ко Дню знаний

Многодетные семьи получают поддержку на школьную и спортивную форму из региональных и муниципальных бюджетов, дети участников СВО, дети в трудной жизненной ситуации и малоимущие семьи также получают помощь, но единой выплаты ко Дню знаний для всех семей нет, заявила глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.