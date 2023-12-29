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Самолеты ВСУ ретировались после столкновения с российскими Су-35

Самолеты ВСУ ретировались после столкновения с российскими Су-35

скриншот видео Истребители Су-35 "вспугнули" ударную группу самолетов ВСУ. Как рассказал летчик Иван, противник, заметив российские самолеты, предпочел развернуться и отказаться от выполнения поставленной им боевой задачи.

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