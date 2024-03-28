Челябинцам раскрыли, на что нужно обратить внимание при покупке дачи. Инфографика

В Челябинске при покупке садового участка с домом важно выбрать подходящее садовое некоммерческое товарищество (СНТ), проверить правоустанавливающие документы и самого продавца, в домике проверить коммуникации и сам участок.
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