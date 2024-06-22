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Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо в «Аль-Кадисию»

Модрич станет капитаном «Реала» после ухода Начо в «Аль-Кадисию»

Сообщалось, что защитник близок к трансферу в «Аль-Кадисию». Журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщает, что в сезоне-2024/25 капитанская повязка будет у хавбека Луки Модрича.

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