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В Белоруссии пройдут учения ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер»

Учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и «Барьер — 2026» состоятся в Белоруссии с 12 по 16 октября, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

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