Депутат Бессараб: новый запрет на субботники вводить не нужно

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о предложении запретить обязательные субботники для сотрудников частных и государственных предприятий.
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