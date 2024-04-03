После ЧП на руднике «Пионер» был арестован один из двух сотрудников Ростехнадзора

Один из двух причастных к ЧП сотрудников Ростехнадзора помещен под стражу.До 25 мая под стражей будет находиться замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.
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