«Я импульсивная, иначе бы не рискнула поехать в Россию»

На большие экраны 20 февраля выходит остросюжетный детектив «Красный шелк». Действие перенесет зрителей в 1927 год — в мчащийся через всю Россию поезд, где под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и головорезы, охотящиеся за секретными документами.
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