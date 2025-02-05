Выпускников медвузов и колледжей могут обязать отрабатывать свое обучение

В случае отказа вчерашнему "бюджетнику" придется заплатить до 2,5 млн рублей Минздрав РФ предложил ввести обязательную отработку для студентов медвузов и колледжей, которым образование оплачивали из бюджета.
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