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Царьград

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Маршрут французских засланцев Макрона на Украине раскрыл координатор подполья Лебедев

Маршрут французских засланцев Макрона на Украине раскрыл координатор подполья Лебедев

Французские засланцы, обещанные Макроном, всё же прибыли на Украину. И их маршрут весьма подробно описал координатор подполья Лебедев.

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