Гвардии рядовой Петров восстановил связь и помог вытеснить военных ВСУ

Гвардии рядовой Андрей Петров за счет своего профессионализма и смелости успешно восстановил поврежденную украинскими боевиками аппаратную связи, что помогло скоординировать военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ и вытеснить противника.
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