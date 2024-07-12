Банки стали активнее менять условия по ряду вкладов

Банки стали активно улучшать условия по годовым вкладам еще перед июньским заседанием ЦБ — при этом к концу года фокус может снова сместиться на краткосрочные вклады, считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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