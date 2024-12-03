В Германии сорван срок создания центра НАТО для поддержки конфликта на Украине

Американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что создание командного центра НАТО в Германии для координации поддержки Киева и подготовки военнослужащих Вооружённых сил Украины отстаёт от графика.
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