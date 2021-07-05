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Больше ста человек умерло от ковида в Иркутской области за первые дни июля

Больше ста человек умерло от ковида в Иркутской области за первые дни июля

В Иркутской области за последние сутки, 4 июля, умерло 29 человек от коронавируса. Всего за время пандемии от инфекции в регионе умерло 2 978 человек, из них только за первые четыре дня июля 102, следует из данных оперативного штаба по коронавирусу.

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