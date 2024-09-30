В МЧС рассказали, что осложняло тушение пожара на мебельной фабрике в Барнауле

Сейчас на месте пожара идет проливка и разбор завалов Тушение пожара на мебельной фабрике / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю Тушение крупного пожара на мебельной фабрике в Барнауле осложняли ветер и скопление горючих веществ возле здания, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.