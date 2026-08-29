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Газета.ру

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Журналист Хелали назвал нынешнее руководство Украины террористическим режимом

Журналист Хелали назвал нынешнее руководство Украины террористическим режимом

Нынешние власти Украины представляют собой террористический режим, заявил американский журналист Кристофер Хелали.

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