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Будущий канцлер ФРГ описал ситуацию в Европе фразой «без пяти минут полночь»

Будущий канцлер ФРГ описал ситуацию в Европе фразой «без пяти минут полночь»

Ситуация в Европе сейчас такова, что на часах Судного дня действительно «без пяти минут полночь». Об этом заявил будущий канцлер от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, его слова передает The Guardian.

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