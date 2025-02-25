Будущий канцлер ФРГ описал ситуацию в Европе фразой «без пяти минут полночь»

Ситуация в Европе сейчас такова, что на часах Судного дня действительно «без пяти минут полночь». Об этом заявил будущий канцлер от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, его слова передает The Guardian.