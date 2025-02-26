Гильермо Абаскаль о редких визитах в Москву и будущем в сборной России

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль редко посещает Москву, обычно приезжая раз в два-три месяца. Руководивший клубом с 2022 по 2024 год, он также выразил готовность стать тренером сборной России после ухода из испанской «Гранады».
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