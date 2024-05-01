Скотт Риттер: в Вашингтоне даже отдалённо не представляют себе, что происходит на Украине

Американские разведслужбы в последние годы пережили мощнейшую политизацию, в результате которой разведывательные аналитики стали просто бояться рассказывать начальству правду, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
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