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Новый недорогой кроссовер Suzuki вызвал фурор в Японии: заказы в 9 раз превысили количество ожидаемых

Новый недорогой кроссовер Suzuki вызвал фурор в Японии: заказы в 9 раз превысили количество ожидаемых

В октябре 2024 года Япония встретила новый экономичный кроссовер Suzuki Fronx. Эта модель уже известна покупателям в Юго-Восточной Азии и россиянам, так как она периодически поступала на наш рынок через параллельный импорт.

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