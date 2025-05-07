Русская теннисистка, сменившая гражданство: «Жизнь так сложилась, мне пришлось. Чтобы жить спокойно и счастливо»

Русская теннисистка Дарья Касаткина, в марте сменившая гражданство на австралийское, дала интервью First & Red, в котором экс-теннисистка Анна Чакветадзе спросила у нее, почему она выбрала именно Австралию.
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