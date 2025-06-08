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Мы из Советского Союза

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День ГСВГ (Группы Советских войск в Германии)

День ГСВГ (Группы Советских войск в Германии)

9 июня отмечается день ГСВГ – уже несуществующей Группы советских войск в Германии ГСВГ – это не просто обезличенная аббревиатура, это судьбы сотен тысяч наших соотечественников, которые в разное время связали свою жизнь с Восточной Германией.

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Комментарии
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Семен Демин
ГСВГ - это наша гордость, символ могущества России под названием Союз Советских Социалистических республик. То есть,  это гордость советских людей. Нынешним россиянам гордиться нечем.
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