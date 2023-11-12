Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works поделился мнением, что британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии