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Ивановские новости

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Ивановцам рассказали о росте рынка автокредитования в России почти на 30%

Ивановцам рассказали о росте рынка автокредитования в России почти на 30%

За восемь месяцев 2026 года в России выдано автокредитов на 1,24 трлн рублей, лидером по объёмам стал московский регион.

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