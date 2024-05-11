Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за грязного воздуха в Кстове

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения о нарушении природоохранного законодательства в Нижегородской области, сообщил Информационный центр ведомства в соцсети «ВКонтакте».
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