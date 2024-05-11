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Царьград

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Вы говорите, замена процентов на 25? Никак нет. Хорошо, если на ДЕСЯТЬ... ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ КАК СИДЕЛО, ТАК И БУДЕТ СИДЕТ...Новое правительст...
  • Evgenija Palette
    ДА НИЧЕГО ОНИ МЕНЯТЬ НЕ БУДУТ... ВСЁ - БЛЕФ... Вот, и ЧУБАЙС СНОВА НАРИСОВАЛСЯ... Правда, в ИЗРАИЛЕ... Но он и оттуда...Отставки в правит...
  • Evgenija Palette
    !!!!!!!!!!!!!!!Отставки в правит...

Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за грязного воздуха в Кстове

Бастрыкин потребовал завести уголовное дело из-за грязного воздуха в Кстове

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения о нарушении природоохранного законодательства в Нижегородской области, сообщил Информационный центр ведомства в соцсети «ВКонтакте».

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