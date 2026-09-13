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Тайная квартира в доме Гауди: что скрывали стены

Тайная квартира в доме Гауди: что скрывали стены

В столице Каталонии впервые распахнули двери в потаенные уголки Каса-Батльо.Пока путешественники толпами снимали себя на фоне творений Антонио Гауди — от Саграды-Фамилии до причудливого фасада Каса-Батльо, — целый ряд помещений в этом здании оставался запертым для посторонних.

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