Тайная квартира в доме Гауди: что скрывали стены

В столице Каталонии впервые распахнули двери в потаенные уголки Каса-Батльо.Пока путешественники толпами снимали себя на фоне творений Антонио Гауди — от Саграды-Фамилии до причудливого фасада Каса-Батльо, — целый ряд помещений в этом здании оставался запертым для посторонних.