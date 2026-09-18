📹❗️Американские военные на Ближнем Востоке потратили от 60 до 70 ракет для комплексов Patriot и более десятка ракет THAAD для перехвата 20 баллистических ракет, запущенных из Ирана в ходе недавней эскалации.
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