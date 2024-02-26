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Геленджик

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В Геленджике мужчина и женщина получили тяжелые травмы, сорвавшись со скалы

Спасатели оказали помощь мужчине и женщине, которые сорвались со скалы. По информации ГКУ «Кубань-СПАС», днём 23 февраля в районе села The post В Геленджике мужчина и женщина получили тяжелые травмы, сорвавшись со скалы first appeared on Геленджик.

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