Спасатели оказали помощь мужчине и женщине, которые сорвались со скалы. По информации ГКУ «Кубань-СПАС», днём 23 февраля в районе села The post В Геленджике мужчина и женщина получили тяжелые травмы, сорвавшись со скалы first appeared on Геленджик.
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