Полиция Новоуральска напоминает об ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов

Глава 24 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против общественной безопасности» устанавливает ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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