Украина решила сменить Америку на посту мирового гегемона

В последние дни все, кто до сих пор не понимал очевидного — что Украина является страной особенной и исключительной, — уж точно должны были в этом убедиться Всего за пару дней представители украинской власти и местные эксперты: 1) пришли к выводу, что Украина достойна сотрудничества с МВФ на особых условиях; 2) пригрозили Фонду дефолтом по обязательствам перед ним; 3) высказались об условиях, на которых Украина может согласиться на запуск "Северного потока — 2" (СП-2); 4) отдельно намекнули на целесообразность поделиться с Украиной акциями СП-2; 5) припугнули "Газпром" новыми судебными разбирательствами, кроме ранее объявленных претензий почти на 20 миллиардов долларов.