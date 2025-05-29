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Объём вкладов на Урале продолжает расти несмотря на снижение ставок

В марте и апреле 2025 года российские банки продолжили понижать ставки по вкладам. Согласно свежему докладу Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», к началу апреля средняя ставка топ-10 банков составила 20% годовых, тогда как в январе она находилась на уровне 21,7%.

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