Объём вкладов на Урале продолжает расти несмотря на снижение ставок

В марте и апреле 2025 года российские банки продолжили понижать ставки по вкладам. Согласно свежему докладу Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», к началу апреля средняя ставка топ-10 банков составила 20% годовых, тогда как в январе она находилась на уровне 21,7%.