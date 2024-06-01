В Русском музее выставили 400 произведений из 22 ведущих музеев России

В Михайловском замке открылась экспозиция «Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны» В Русском музее открылась масштабная выставка, посвященная одному из самых интересных периодов в истории Российской империи.
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